سبحان مغيّر الاحوال.. سفير الامارات بدمشق يشيد بالعلاقة مع سوريا في ظل القيادة الحكيمة للرئيس بشار الاسد/ فيديو
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جرينتش+2 12:56
للحفاظ على المكياج.. داعية سعودي يجيز للمرأة التيمم بدل الوضوء

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