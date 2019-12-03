بوغدانوف يناقش مع مروان القاسم الازمة السورية والتسوية العربية الإسرائيلية

موسكو – سبوتنيك

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، امس الإثنين، أن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، قد التقى وزير الخارجية الأردني السابق، مروان قاسم، الذي شارك في جلسة مجموعة الرؤية الاستراتيجية “روسيا – العالم الإسلامي” التي جرت في فترة 28- 30 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وجاء في بيان الخارجية “تم خلال النقاش تبادل شامل للآراء حول الجوانب الرئيسية لجدول الأعمال الإقليمي مع التركيز على مشكلة التسوية السورية والحال في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية”.

يذكر أنه قبل حوالي أسبوعين، توصلت حركة “الجهاد الإسلامي”، بوساطة مصرية، إلى اتفاق على وقف إطلاق نار مع إسرائيل، بعد تصعيد استمر ليومين عقب اغتيال إسرائيل القيادي البارز في “سرايا القدس”، الذراع العسكرية لحركة “الجهاد الإسلامي” بهاء أبو العطا، في حين قامت “سرايا القدس” مع عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ على المستوطنات والبلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة.

وأسفرت جولة التصعيد الإسرائيلي الأخير عن مقتل 34 فلسطينيا وجرح نحو 100 آخرين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على كافة أنحاء قطاع غزة.

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