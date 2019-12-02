هل تفرج السعودية قريبا عن المعتقلين لديها من الفلسطينيين والأردنيين؟

اعلنت مصادر من ذوي معتقلين فلسطينيين وأردنيين لدى السلطات السعودية، عن توارد أخبار حول قرب الإفراج عنهم.

وذكرت زوجة الفلسطيني المعتقل بشار عبدالله عباس، أن زوجها تم نقله من سجن الحائر إلى سجن الترحيلات، بحسب ما ذكر حساب “معتقلي الرأي”.

وأوضح الحساب أن هذه الخطوة تأتي تمهيدا للإفراج عنه.

وفي خطوة مشابهة، أبلغت السلطات شقيق المعتقل عبد الله عوض عودة، بقرب الإفراج عنه.

وكان عدد من المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين أبلغوا ذويهم بضرورة تخليص كافة أمورهم المالية في السعودية، وتجديد جوازات سفرهم، وهو ما فسّر بقرب ترحيلهم من السجون إلى بلدانهم الأصلية.

وتأتي هذه الخطوات في أعقاب اعتصام قام به أهالي المعتقلين الأردنيين أمام مجلس النواب، قبل أن يصرح وزير الخارجية أيمن الصفدي في البرلمان، بأنه يولي هذه القضية اهتماما خاصا.

وتعتقل السلطات السعودية منذ شباط/ فبراير الماضي، عشرات الأردنيين والفلسطينيين على خلفية نشاطهم تجاه القضية الفلسطينية، وسط أنباء عن تعرض بعضهم إلى التعذيب.