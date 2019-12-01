العراق الى اين؟؟ تحكّم المرجعيات الدينية بالقضايا السياسية يؤدي لاستقالة حكومة عبد المهدي وتعقيد الاوضاع العامة
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جرينتش+2 08:17
تحويل الإسرائيلي الذي تسلل لأراضي المملكة إلى محكمة أمن الدولة

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