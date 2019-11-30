اجرى 4 لقاءات تلفزيونية خلال شهر واحد .. الرئيس الاسد يدشن خطابا اعلاميا جديدا بعد اقتراب سوريا من الانتصار الحاسم
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جرينتش+2 12:17
وزير يهودي تونسي وقح يرفض السياسات القومية للرئيس قيس سعيد

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