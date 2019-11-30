قائمة واسعة باسماء ضباط الامن العام المشمولين بحركة التنقلات والتعيينات والالحاقات

قرر مدير الأمن العام إجراء التنقلات والتعيينات والإلحاقات التالية لعدد من الضباط هم..
عميد اسامه محمد امين الادارة الملكية لحماية البيئة / مديراً بالوكالة
عقيد عبدالسلام عيسى بخيتان إدارة الإقامة والحدود / حدود العقبة مديراً بالوكالة
عقيد فخري احمد عايد قيادة امن اقليم الجنوب / مديرية شرطة الطفيله / مديراً بالوكالة
عقيد نوفل سليمان خلف قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة عجلون / مديراً بالوكالة
عقيد انور حمدي عطيه إدارة الإقامة والحدود / معبر وادي الاردن مديراً بالوكالة
عقيد فراس سليمان عبدالله قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة جرش / مديراً بالوكالة
عقيد اياد محمد مصطفى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل/ مركز إصلاح وتأهيل الطفيله/رئيساً
عقيد ركن باسم عيسى يوسف قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة الرمثا / مديراً بالوكالة
عقيد علي عبدالله سالم المعهد المروري الأردني / مديراً بالوكالة
عقيد عاهد محمود محسن ادارة الدعم اللوجستي / المساعد للمستودعات الرئيسية
عقيد عمر عبدالله موسى قيادة امن اقليم الجنوب / مديرية شرطة معان / مديراً بالوكالة
عقيد سفيان فارس عبدالله قيادة امن اقليم الوسط / مديرية شرطة مادبا / مديراً بالوكالة
عقيد هزاع داوود محمد قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة غرب اربد / مديراً بالوكالة
عقيد محمود عبدالله عبدالرحيم قيادة امن اقليم الوسط / مديرية شرطة الرصيفة / مديراً بالوكالة
عقيد يوسف سالم علي قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة شمال عمان / نائباً
عقيد ناصر عبدالكريم حمدان قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة الزرقاء/ نائباً
عقيد جمال عليان صالح ادارة الدعم اللوجستي / المساعد للصيانة
عقيد محمد عقاب علي ادارة الدوريات الخارجية / نائباً
عقيد وصفي احمد خلف إدارة الدعم اللوجستي / نوادي الأمن العام رئيساً بالوكالة
عقيد يونس ارشيد شحاده قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الجنوبية / نائباً
عقيد محمد عبدالله مصطفى ادارة البحث الجنائي / نائباً
عقيد محمد علي سلمان قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة الرمثا / نائباً
عقيد ركن محمد عبدالمجيد محمد قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة المفرق / نائباً
عقيد عوض محمد عواد قيادة امن اقليم الجنوب / مديرية شرطة الكرك / نائباً
عقيد هشام شاهر فلاح قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة عجلون / نائباً
عقيد ياسر محمد مسعود ادارة العمليات والسيطرة / المساعد للاسناد العملياتي
عقيد حسان حسين احمد إدارة مكافحة المخدرات / نائباً
عقيد فراس حمدو مسلم ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل / مركز اصلاح ارميمين / رئيساً بالوكالة
عقيد رشيد خير الدين محمد قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة غرب إربد / نائباً
عقيد ركن مازن محمد فرحان قيادة امن اقليم الوسط / مديرية شرطة البلقاء / نائباً
عقيد رعد عبدالرحيم يوسف قيادة امن اقليم الوسط / مديرية شرطة الرصيفة / نائباً
عقيد ركناحمد عبد سلمان قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة جرش / نائباً
عقيد رائد احمد مقبل إدارة الموارد البشرية /القائمة المؤقتة / ويُلحق بمديرية شؤون اللاجئين السوريين اللاجئين السوريين
عقيد فواز سالم خلف قيادة أمن إقليم الجنوب/ مديرية شرطة الطفيلة / نائباً
عقيد فرحان محمد احمد ادارة الدعم اللوجستي / المساعد للنقل
عقيد موسى محمد خليفه قيادة امن اقليم الجنوب / مديرية شرطة غرب معان / نائباً
عقيد علاء عبدالله فرحان قيادة امن اقليم العاصمة / مديرية شرطة جنوب عمان / نائباً
عقيد بشار عبدالعزيز مسلم قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة المفرق / مساعداً
عقيد سامي صقر العبد قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة غرب إربد / مساعداً
عقيد جلال عاطف عبدالكريم قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة الرمثا / مساعداً
عقيد محمد علي مفلح قيادة امن اقليم الوسط / مديرية شرطة غرب البلقاء / مساعداً
عقيد فراس عبدالله عبدالجليل ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل / مركز اصلاح ماركا للشرطة / رئيساً بالوكالة
عقيد هشام مروح عبدالكريم قيادة امن اقليم الجنوب / مديرية شرطة الطفيله / مساعداً
عقيدناصر عايض محمدقيادة امن اقليم الوسط / مديرية شرطة مادبا / مساعداً
عقيد حاتم عبدالكريم يونس قيادة امن اقليم الوسط / مديرية شرطة الزرقاء / مساعداً
عقيد محمود عبد الكريم أحمد قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة وسط عمان / مساعداً
عقيد فواز فرحان عيدقيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة عجلون / مساعداً
عقيد ركن نذير عبدالقادر احمد قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة جرش / مساعداً
عقيد باسم مفلح شاهر قيادة امن اقليم العاصمة / مديرية شرطة شرق عمان / مساعداً
عقيد ركن مهند حمود عبدالكريم قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة اربد / مساعداً
مقدم احمد محمود محمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
مقدم رائد عبدالحفيظ مسلم قيادة أمن إقليم العاصمة
مقدم اياس صلاح سليم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
مقدم رياض شاكر احمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
مقدم ابراهيم عبد عبدالعزيز إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
مقدم وليد احمد محمد سعيد يُلحق بالأمن الوقائي
رائداشرف حامد محمدقيادة أمن إقليم الجنوب
رائدمدحت ياسين عبدالصمدقيادة أمن إقليم الجنوب
رائدطه فهد فضيلقيادة أمن إقليم الجنوب
رائدسلامة فليح سالمإدارة الرقابة والتقيييم
رائدفايز عبدالله عريققيادة أمن إقليم الوسط
رائدمحمد علي مفلحقيادة شرطة البادية الملكية
رائدغاندي فايز داودقيادة أمن إقليم الشمال
رائدمحمد مصطفى محمدقيادة أمن إقليم الشمال
نقيبباسم روحي عيسىقيادة شرطة البادية الملكية
نقيبيحيى علي احمدقيادة شرطة البادية الملكية
نقيبمحمد سعيد احمدإدارة الرقابة والتقييم
نقيبمحمد ابراهيم فوازإدارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
نقيبهاني فايد امينإدارة التدريب / المدينة التدريبية
نقيبعامر غازي عبدالمنعمإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
نقيبليث عبدالله صالحقيادة شرطة البادية الملكية
نقيبمحمد فوزي احمدإدارة التدريب
ملازم1علي عيسى عليقيادة أمن إقليم الشمال
ملازم1هاشم احمد محمديُلحق بالأمن الوقائي
ملازم1عبدالرحمن احمد ممدوحقيادة لواء الصحراء الخاص
ملازم1رعد صيتان سعدقيادة أمن إقليم الشمال
ملازم1امجد سليمان عبدالرحمنالأمن الوقائي / ويبقى ملحقاً للمرافعة
ملازم1محمد عبدالله راشديُلحق بإدارة مكافحة المخدرات
ملازم1محمد سالم احمدالمعهد المروري الأردني / ويُنهى إلحاقه
ملازم1محمد عواد حامدإدارة المعلومات الجنائية
ملازم1مصطفى اسامة مصطفىقيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم1مصطفى عاطف عليإدارة الشرطة العربية والدولية
ملازم1غيث عبدالناصر سعودإدارة التدريب / أكاديمية الشرطة الملكية
ملازم1يزن عارف محمدإدارة الرقابة والتقييم
ملازم1فارس ناجح منصورإدارة الدوريات الخارجية
ملازم1مؤيد عبدالرؤوف احمديُلحق بالأمن الوقائي
ملازم1عبدالله عطا حمدانيُلحق بإدارة حماية الاسرة
ملازم1زياد عبدالرحمن نصر اللهقيادة شرطة البادية الملكية / ويبقى ملحقاً
ملازم1امجد ماجد عبداللهإدارة العمليات والسيطرة / ويبقى ملحقاً للمرافعه
ملازم1علي حسن عبدالفتاحإدارة الدوريات الخارجية
ملازم1عمر منصور عايشقيادة أمن إقليم الجنوب / ويبقى ملحقاً
ملازم1عامر ابراهيم محمودإدارة الرقابة والتقييم
ملازم1محمد محمود حسينقيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1عبدالله مفلح رشراشإدارة الدوريات الخارجية
ملازم1انمار شفيق سليمانإدارة الدوريات الخارجية
ملازم1محمد محمود عبدقيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1محمد مروان محمدإدارة الدوريات الخارجية
ملازم1انيس عصام اسماعيلإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم1محمد يونس احمدإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم1محمد ابراهيم محمدإدارة التخطيط والتعاون الدولي
ملازم1خالد محمد عودهإدارة الدوريات الخارجية
ملازم1محمد احمد سالمقيادة أمن إقليم الجنوب / ويبقى ملحقاً لغاية 5/2/2020م
ملازم1علي خلف عودة اللهإدارة الدوريات الخارجية
ملازم1اسامه عبدالرؤوف محمودإدارة الدوريات الخارجية
ملازم1فراس نعيم عبدالمجيدإدارة الدوريات الخارجية
ملازم1سلطان راكان يوسفقيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1محمد ابراهيم درويشقيادة لواء الصحراء الخاص
ملازم1يسار محمد سالمقيادة أمن إقليم الجنوب / ويبقى ملحقاً
ملازم1وليد محمد كريمقيادة أمن إقليم الجنوب / ويبقى ملحقاً
ملازم1معتز صالح محمودقيادة شرطة البادية الملكية
ملازم1هاني سلمان فلاحإدارة الدوريات الخارجية
ملازم1فايز محمد نعمانقيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1عبدالناصر عبدالمهدي عبداللهإدارة التخطيط والتعاون الدولي
ملازم1معتز تيسير محمودإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / ويبقى ملحقاً
ملازم1نياز ابراهيم سالمقيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1علي محمود حسنقيادة شرطة البادية الملكية
ملازم1محمد ابراهيم عبدالحافظقيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1معاذ صالح احمدإدارة الدوريات الخارجية
ملازم1طلال ناظم محمدقيادة أمن إقليم الوسط
ملازم1محمد احمد جميلإدارة الدوريات الخارجية
ملازم1ماجد محمود سلامهإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم1بلال محمود محمدقيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1احمد عليان خلفإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم1ثابت اعقيل نهارإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم1فارس ميلاد نجيبقيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1فادي محمد احمدإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم1انس سامي عقلهقيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1احمد بسام احمدقيادة لواء الصحراء الخاص
ملازم1غالب عيد محمدإدارة الدوريات الخارجية
ملازم2مازن احمد ابراهيمإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2خالد حسن محمدإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2سامي محمد حمدانقيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2عمر خليفه حمدقيادة لواء الصحراء الخاص
ملازم2غالب راكان عودهإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2فواز علي ممدوحقيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2قيس امجد فرحانيُلحق بإدارة البحث الجنائي
ملازم2انس سليم عثمانقيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2تامر طلال احمدإدارة الدوريات الخارجية
ملازم2مصطفى حمدي عوادقيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2حمزه عبدالرحمن سليمانإدارة الدوريات الخارجية
ملازم2عوده خليف عودهإدارة الدوريات الخارجية
ملازم2محمد عبدالرؤوف محمدإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2بلال منصور صالحقيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2حابس محمد عبيداللهإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2نبيل طارق عبدالقادرإدارة الدوريات الخارجية
ملازم2احمد محمود طهإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2محمد محمود محمدإدارة الرقابة والتقييم
ملازم2عثمان حسين سالمإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2احمد حيدر حمديقيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2مروان عبدالحافظ نجمإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2رمزي محمد حمدقيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2زهير سليمان عبدالكريمإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2رمزي قاسم فارسقيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2خالد محمود خالدقيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2مهند يونس محمدقيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2علي سعد عثمانقيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2عثمان محمد امين عبداللهقيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2علي احمد محمدإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2ابراهيم علي محمودقيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2محمد ناصر احمدإدارة الدوريات الخارجية
ملازم2مصطفى مشهور مصطفىإدارة الدوريات الخارجية
ملازم2تيسير صالح موسىإدارة الدوريات الخارجية
ملازم2محمد عبدالكريم سليمانإدارة الدوريات الخارجية
ملازم2احمد مشرف عوضقيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2منصور احمد عليإدارة الدوريات الخارجية
ملازم2عبدالرحيم اسماعيل احمدقيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2خالد احمد مطلقإدارة الدوريات الخارجية
ملازم2نسيم علي احمدإدارة الدوريات الخارجية
ملازم2رائد حامد خلفقيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2موفق محمد عبدالهاديقيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2حسين عواد حسنإدارة الرقابة والتقييم
ملازم2محمد ابراهيم جميلإدارة الدوريات الخارجية
ملازم2محمد حسين احمدقيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2سفيان محمود يوسفقيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2رعد سامي هليلإدارة الدوريات الخارجية / ويبقى ملحقاً
ملازم2جعفر عبدالله محمدإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2اسامه نواف عيسىإدارة الدوريات الخارجية
ملازم2سليمان غسان سليمانإدارة الدوريات الخارجية
ملازم2علاء عبدالله فياضإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2مراد قاسم حسنإدارة الدوريات الخارجية
ملازم2يوسف محمد مفلحيُلحق بإدارة شرطة الأحداث
ملازم2مرام عمر صالحيُنهى إلحاقها بالبحث الجنائي
ملازم2وليد محمود محمدقيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2عوده عاطف عودهقيادة لواء الصحراء الخاص
ملازم2ايهم ابراهيم سلامهقيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2فراس مفلح محمدقيادة لواء الصحراء الخاص
ملازم2عامر محمود عبدالمهدىيُلحق بالأمن الوقائي
ملازم2هاني خليل سليمانقيادة أمن إقليم الوسط