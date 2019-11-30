سقوط احدى طائرات ابن سلمان نوع “أباتشي” بسلاح الحوثيون وفقراء اليمن/ فيديو

أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية، يوم امس الجمعة، أنها أسقطت طائرة مروحية من طراز “أباتشي” تابعة للقوات الجوية السعودية في منطقة مجازة قبالة عسير.

ونشر الإعلام الحربي اليمني التابع للحوثيين على موقع “يوتيوب”، اليوم السبت، مشاهد قال إنها لإسقاط طائرة الأباتشي السعودية قبالة منطقة عسير السعودية على الحدود مع اليمن.

وأظهر الفيديو لحظة إصابة الطائرة التي أعلن الحوثيون أنهم استهدفوها بصاروخ أرض جو بتقنية جديدة قالوا إنهم سيكشفون عنها لاحقا.

هذا ولم يرد حتى الآن أي تأكيد عن إسقاط الطائرة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ويقاتل الحوثيين منذ أكثر من أربعة أعوام دون ان تحرز اي انتصار.