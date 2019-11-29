العثور على جثتين في اربد وجنوب عمان

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد لمديرية شرطة اربد اليوم الجمعة بوجود جثة شخص في منطقة خالية من السكان بمنطقة ملكا، تبين انها مصابة بعيار ناري وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي وفتح تحقيق الحادثة .

ومن جهة اخرى، قال الناطق الاعلامي ان بلاغا ورد اليوم لمديرية شرطة جنوب عمان بوجود جثة لشخص في منطقة الصناعة، وبالكشف على الجثة تبين اصابتها بعدة طعنات وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي وبوشر التحقيق للقبض على مرتكب الجريمة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة