وفاتان و 3 اصابات بحريقين في منزلين بعمان والرمثا

توفيت طفلة تبلغ من العمر عامين وأصيب شقيقها (ثلاثة أشهر) بإصابات بليغة جراء استنشاقهما غازات منبعثة من حريق شب في شقتهم في إحدى العمارات السكنية بمنطقة الرمثا، وفق مديرية الدفاع المدني.

وأفادت المديرية في بيان، إن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق إربد أخمدت الحريق، وقدمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية اللازمة للطفل المصاب، وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الرمثا الحكومي.

كما توفي شخص وأصيب اثنان بضيق في التنفس، اليوم الخميس ايضا، جراء استنشاقهما غازات منبعثة من حريق شب في شقة في إحدى العمارات بمنطقة أبو نصير في عمان، وفق مديرية الدفاع المدني.

وقالت المديرية في بيان، إن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب عمان أخمدت الحريق، وقدمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما إلى مستشفى الاسراء، وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الجامعة الاردنية، واصفة حالة المصابين العامة بالمتوسطة.