وزارة المياه تعلن إعادة الضخ من الديسي صباح اليوم الخميس

أوضحت وزارة المياه والري ان كوادرها الفنية والهندسية أنهت كافة الاعمال الفنية المتعلقة بأعمال الصيانة الدورية الوقائية بمنظومة مياه الديسي وبدأت منذ الساعة الثامنة صباح الخميس ضخ المياه تجاه العاصمة عمان لتعبئة الخط لتعود المياه لمناطق الدور المعلنة سابقا يوم الخميس.

وبين مساعد امين عام وزارة المياه والري الناطق الاعلامي عمر سلامة ان كوادر الوزارة وشركة ديواكو بدأت أعادة تشغيل وتعبئة الخط لتصل المياه الى خزان داوبق ومن ثم الضخ كالمعتاد الى جميع المناطق في العاصمة والزرقاء ولواء الرصيفة ومحافظات الشمال وحسب برنامج التوزيع المعد.

واوضح ان 25 مهندسا مختصا و75 تقنيا وفنيا وعاملا قد شاركوا خلال الايام القليلة الماضية وعلى مدار الساعة بأعمال الصيانة الوقائية والتي تمت وفق البرنامج المعد.

وثمن للمواطنين تعاونهم الدائم مع الوزارة وتمتعهم بأعلى درجات المسؤولية التي تنم عن الوعي الوطني والحرص على المصلحة العامة مؤكدا ان أجهزة وكوادر الوزارة وسلطة المياه وفي جميع مناطق المملكة لن تألو أي جهد في تقديم أفضل الخدمات لهم خاصة في قطاع المياه.