هل هذه افعال رئيس عاقل؟؟ ترامب يثير موجة من السخرية جراء نشره صورة مركبة لوجهه على جسد ملاكم مشهور
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جرينتش+2 08:34
رئيس اللجنة العليا للامتحانات يعلن مواعيد تقديم امتحان الشامل في دورته الشتوية المقبلة

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