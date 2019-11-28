بين تهاني الاب والابن.. حسن نصر الله يحتفل بعيد ميلاده الستين، وعقبال المئة/ فيديو

نشر موقع “Sada4Press”، مقطع فيديو يظهر احتفال عبد الكريم نصر الله، والد الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله بعيد ميلاد ابنه.

فقد وجه عبد الكريم نصر الله رسالة إلى ابنه بمناسبة عيد ميلاده، جاء فيها: “ياخد من عمري ويعطيك، اللي عشتم بكفوني”.

كما نشر جواد نصر الله نجل الأمين العام لـ”حزب الله”، تغريدة، عبر حسابه على “تويتر”، معايدة خاصة لأبيه بمناسبة عيده الستين.

وقال جواد: “يا أبي ستون حباً صاروا، ليتنا نعود الى أول الخط. لتبقى شبابا، أو افديك بماء قلبي، أصبغ به شيبك الأبيض كالحناء، اني اشتاق أن أراك كما كنت. أمقت القهر إذا ألمّ بقلبك، لا يليق بك إلا الحب. كل نفس ونحن – معك نعيش برئتك – بخير”.

وبهذه المناسبة السعيدة، تتقدم”المجد” من سماحة السيد بباقة تهنئة عطرة، مقرونة بالدعاء الى المولى ان يطيل في عمر هذا القائد الاستثنائي الباسل.