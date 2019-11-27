وفاتان وإصابة بحادث تدهور بالمفرق و 5 إصابات بتصادم في عمان

توفي شخصان وأصيب آخر بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اليوم الأربعاء، إثر حادث تدهور مركبة بمنطقة وادي الزعتري في محافظة المفرق، وفق الدفاع المدني.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، إن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، ونقلته إلى مستشفى المفرق الحكومي، وأخلت الوفاتين إلى مستشفى الملك طلال العسكري، ووصفت حالة المصاب بالمتوسطة

كما أصيب خمسة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، اثر حادث تصادم وقع اليوم ايضا بين مركبتين قرب مدخل القصور /باتجاه جبل الحسين في عمان، وفق الدفاع المدني.

وأفادت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، بان فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان، قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلتهم إلى مستشفى البشير الحكومي، واصفة حالتهم العامة بالمتوسطة.