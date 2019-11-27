محكمة أمن الدولة تبدأ محاكمة 4 متهمين اطلقوا عبارات مسيئة للكويت



عمان 27 تشرين الثاني (بترا)- قرر رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، اليوم الاربعاء، وعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وحضور مدعي عام المحكمة القاضي العسكري الرائد امجد تادرس البدء بمحاكمة 4 متهمين اطلقوا عبارات مسيئة في مبارات الأردن والكويت (هتفوا لصدام حسين).

ووجه القاضي تهمة القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة أخرى وتعريض الأردنيين لأعمال ثأرية، ورفعها ليوم الأحد المقبل لسماع عدد من شهود إثبات النيابة العامة.