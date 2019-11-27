بعد شائعة وفاته…عادل إمام يرقص في عيد ميلاد نجله/ فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للفنان المصري عادل إمام، وهو يحتفل بعيد ميلاد نجله المخرج رامي إمام، على هامش تصوير مشاهد من مسلسل “فالنتينو”، بعد أسبوع من انتشار شائعات تحدثت عن مرض الفنان ووفاته.

وقد ظهر الفنان المصري وسط حضور عدد من الفنانين المشاركين في المسلسل والذي يتم تحضيره لطرحه في رمضان القادم.

وأمسك عادل إمام بيد نجله ليبدأ بالرقص على أغنية “يلا حالا بالا حيوا أبو الفصاد”.

يذكر بأن نجل الممثل المصري كان قد نشر، في وقت سابق، مقطعا مصورا طمأن فيه محبي الممثل المصري عن صحته وبأن الأخبار التدي يتم تداولها كاذبة.

وسيتم عرض مسلسل “فالنتينو” في شهر رمضان القادم، ويشارك في بطولته إلى جانب عادل إمام كل من دلال عبد العزيز وداليا البحيري، ورانيا محمود ياسين، وهو من كتابة أيمن بهجت قمر.