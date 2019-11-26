18 إصابة جراء تصادم مركبات بمناطق عجلون ومأدبا والطفيلة

أصيب 12 شخصا بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادثي تصادم منفصلين في محافظتي عجلون ومأدبا، وفق إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني.

7 أشخاص أصيبوا إثر حادث تصادم وقع بين مركبتين في منطقة دير صماديه في محافظة عجلون، حيث قدمت كوادر مديرية دفاع مدني عجلون إسعافات أولية لازمة للمصابين، ونقلتهم إلى مستشفى الإيمان الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.

فيما أصيب 5 آخرون، إثر حادث تصادم وقع بين مركبتين في منطقة حنينا في محافظة مأدبا، وقدمت كوادر مديرية دفاع مدني مأدبا إسعافات أولية لازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى النديم الحكومي ومستشفى المحبة وحالتهم العامة متوسطة.

كما أصيب ستة اشخاص بجروح ورضوض في مختلف انحاء الجسم اليوم الثلاثاء، اثر حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق الصحراوي / قرب جسر الطفيلة، بحسب الدفاع المدني.

وذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني، بحسب بيان صحفي، أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية إنقاذ وإسناد الجنوب، قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى الأمير زيد العسكري، ووصفت حالة المصابين العامة بالمتوسطة.