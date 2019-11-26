أما اسرى فلسطين فلا بواكي لهم .. استشهاد الأسير سامي أبو دياك صباح هذا اليوم الحزين داخل سجون الاحتلال
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جرينتش+2 12:33
هدوء تام في بيروت بعد اشتباكات بين أنصار سعد الحريري وكل من حزب الله وحركة أمل

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