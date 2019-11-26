نيابة أمن الدولة العليا “السيسية” تقرر حبس شاب مصري لانه رفع العلم الفلسطيني/ فيديو

قال المحامي المصري عمرو عبد السلام، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس الشاب عز منير خضر، الذي رفع علم فلسطين في استاد القاهرة أثناء مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا.

وأكد عمرو عبد السلام أن أسرة الشاب فوضته للدفاع عن نجلها بعد قرار حبسه 15 يوما، مشيرا إلى أنه سيتوجه غدا إلى نيابة أمن الدولة لمعرفة الاتهامات المسندة للمتهم والاطلاع على التحقيقات تمهيدا لحضور جلسة التجديد القادمة معه.

وأشار عبد السلام، إلى أن الأسرة اتصلت به هاتفيا وأخبرته أنه تم عرض ابنهم على نيابة أمن الدولة أمس، وصدر قرار بالحبس على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وأن الشاب ما زال طالبا بكلية الآداب جامعة عين شمس بقسم اللغة العبرية.

وقد تسبب القبض على الشاب المصري الذي قام برفع علم فلسطين على خلفية الأحداث هناك، في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهور صور ومقاطع فيديو للحظة القبض عليه.

كما تقدم النائب المصري، طلعت خليل، بسؤال لوزيري الداخلية والشباب والرياضة حول سبب اعتقال مشجع رفع العلم الفلسطيني، في ملعب القاهرة خلال مباراة بين منتخبي مصر الأولمبي والجنوب إفريقي.

وأضاف خليل في سؤاله، أن “حرية التعبير إحدى حريات الإنسان الأساسية في الحياة، وقد أكدتها جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية حول العالم، على الرغم من ذلك لا تعتبر حرية التعبير من الحريات المطلقة، وإنما تحددها مجموعة من القيود والمحددات”.

وشدد البرلماني المصري على أن “الوضع أصبح صعبا، حين يظهر اثنان من عناصر الأمن المصري بالزي المدني يلقون القبض على مشجع كان يرفع العلم الفلسطيني في مدرجات ملعب القاهرة خلال المباراة التي أقيمت مساء يوم الثلاثاء، بين المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم مع نظيره الجنوب إفريقي، ضمن الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية دون 23 عاما، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وانتهت المباراة بفوز مصر بـ 3 أهداف نظيفة”.

واعتبر أن هذا الاعتقال “أمر مستفز وغير مبرر، وخاصة أن الشاب تهمته الوحيدة أنه رفع العلم الفلسطيني، احتفالا بتقدم أشقائه المصريين في النتيجة، وجراء ذلك الأمر هتف آلاف المشجعين خلال المباراة.. بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”.

وأضاف النائب خليل أن “الشعب المصري قدم الكثير من دماء أبنائه من أجل القضية الفلسطينية، وما قامت به الجماهير من هتاف لفلسطين التي يتعرض شعبها حاليا لانتهاكات يعد بمثابة أمر محمود ويلقى استحسان جموع الشعب المصري”.

وختم رسالته بالقول: “هل أصبح هذا جريمة في عرف وزارة الداخلية الآن مما يعد خروجا عن ثوابت الدولة المصرية؟”.