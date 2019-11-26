أما اسرى فلسطين فلا بواكي لهم .. استشهاد الأسير سامي أبو دياك صباح هذا اليوم الحزين داخل سجون الاحتلال
أهم العناوين
جرينتش+2 04:34
مسيرات غضب في مسقط رأس الشهيد أبو دياك بمنطقة جنين

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني