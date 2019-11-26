قرب تخفيض ضريبة المبيعات ورسوم جمركية على سلع أساسية

رجح مصدر حكومي مطلع أن تشمل حزمة التحفيز الاقتصادي الثالثة التي ستعلن عنها الحكومة الأسبوع المقبل تخفيضا لضريبة المبيعات ورسوما جمركية على سلع أساسية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن السلع الأساسية التي من المتوقع أن تنخفض الضريبة عليها تمس شريحة واسعة من المواطنين، وتندرج ضمن الشرائح الخمس لنسب ضريبة المبيعات، والتي تتوزع على سلع تخضع لضريبة 0 %، وأخرى 4 %، وشريحة عليها 5 % وأخرى 10 %، والغالبية عليها 16 %.

وكانت الحكومة السابقة قررت في بداية العام 2018، زيادة ضريبة المبيعات على 164 سلعة، ورفعت الدعم عن الخبز في خطوة لزيادة إيراداتها لتغطية عجز الموازنة.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز إطلاق الحزمة التنفيذية الثالثة للبرنامج الاقتصادي الحكومي خلال الأسبوع المقبل.

وكانت الحكومة قد أعلنت قبل نحو أسبوع عن الحزمة التنفيذية الاقتصادية الثانية والتي شملت قطاع المركبات ودمج هيئات مستقلة.

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