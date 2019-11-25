الجيش السوري يتابع انتصاراته على "جبهة النصرة" و"اجناد القوقاز" ويحرر بلدتي الزرزور وام الخلاخيل في ريف إدلب
أهم العناوين
جرينتش+2 05:06
فضح 100 صفحة من الأسرار.. حبل العزل يضيق على رقبة ترامب في قضية أوكرانيا

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني