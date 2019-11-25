ضبط حفارة تحفر بئرا مخالفة بالرمثا وإزالة اعتداءات عن خط الديسي

عمان 25 تشرين الثاني (بترا) – قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كوادرها في مديرية الاحواض المائية والمنسق الامني، وبالتعاون مع كوادر الامن العام والدرك، ضبطت حفارة مخالفة في منطقة الرمثا/ محافظة اربد، اثناء قيامها بالحفر غير المشروع بهدف حفر بئر مخالفة.

وافادت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الاثنين، بانها أزالت اعتداءات على هوايات لخط ناقل مياه الديسي في مناطق القطرانة والجيزة، ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه، والتي تنفذها فرق التفتيش التابعة للوزارة في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع الاجهزة الامنية المختصة.

وبينت الوزارة، انه وردت معلومات تفيد بوجود عمليات حفر مخالف في احدى مناطق الرمثا حيث تم تنسيق حملة امنية بالتعاون مع الامن العام والدرك وتجهيز كوادر مديرية المشاغل والصيانة ومداهمة الموقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم، حيث لاذ جميع من في الموقع بالفرار وتم ضبط الحفارة المحملة على سيارة شحن سطحي لا تحمل اية ارقام وغير مرخصة وازالة جميع الاعمال وردم البئر المخالف واقتياد الحفارة الى الحجز في مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق احكام القانون.

واضافت، انها ازالت اعتداءين على خط ناقل مياه الديسي في كل من منطقة القطرانة ومنطقة الجيزة للمرة الثالثة على التوالي حيث قام المعتدون بربط هوايات الخط على خط لسحب المياه وتعبئة صهاريج واعادة اصلاح الهواية وتصويب الاوضاع وتقوم الاجهزة المختصة بالتحري لضبط الفاعلين .

واكدت الوزارة، ان الحملة التي مستمرة لرصد وإزالة اية اعتداءات، داعية المواطنين في جميع المناطق للإسراع بالإبلاغ عن اي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد لطوارئ المياه (117116) الذي يستقبل الملاحظات على مدار الساعة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة