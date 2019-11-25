بسبب قذيفة واحدة.. صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة



القدس – سبوتنيك.

دوت صافرات الإنذار مساء اليوم الاثنين، في المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، إثر رصد إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان مقتضب:

“قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، نتيجة لذلك تم تفعيل إنذار في منطقة مفتوحة فقط”.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قام، فجر الثلاثاء قبل الماضي، الموافق الثاني عشر من الشهر الجاري، باغتيال القيادي البارز في “سرايا القدس”، الذراع العسكرية لحركة “الجهاد الإسلامي”، بهاء أبو العطا، ما دفع الحركة في قطاع غزة إلى إطلاق مئات القذائف الصاروخية صوب المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وأكدت إسرائيل، بعدها بيومين، وقف عملية “الحزام الأسود” على قطاع غزة التي بدأتها في التاريخ نفسه، وأدت إلى مقتل 34 فلسطينيا وإصابة 111 آخرين بعد جهود ووساطات بذلتها مصر والأمم المتحدة لوقف حالة التصعيد على جبهة غزة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.