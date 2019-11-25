الامطار مازالت محبوسة.. اجواء معتدلة اليوم وغدا وانخفاض الحرارة الاربعاء

تسود اليوم أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في ساعات ما بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية، وتكون الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية يطرأ يوم غد ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة بوجه عام مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرا الاربعاء انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئياً مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في شمال وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً في المناطق الشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان اليوم من 20 الى 8 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية من 21 الى 9، وفي المناطق الجنوبية من 18 الى 3، وفي خليج العقبة من 27 الى 14 درجة مئوية.

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