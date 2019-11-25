الأمن يعتقل لصين سلبا صيدلية في عمان تحت تهديد السلاح

صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد لمديرية شرطة شمال عمان امس بدخول شخصين ملثمين لاحدى الصيدليات شمال العاصمة وسلب مبلغ مالي تحت التهديد بواسطة ادوات حادة كانت بحوزتهما ولاذا بالفرار من المكان.

وأضاف الناطق الاعلامي أنه تم على الفور التحرك للمكان من قبل البحث الجنائي والمركز الامني المختص وبوشر التحقيق وجرى تعميم اوصاف الاشخاص والمركبة التي يقوداها على كافة الدوريات المنتشرة في مناطق العاصمة.

وذكر الناطق الاعلامي انه وطبقاً لمواصفات الاشخاص والمركبة التي جرى تعميمها تمكنت احدى دوريات النجدة من الاشتباه باحدى المركبات ومن بداخلها حيث تم متابعتها وايقافها وضبط شخصين بداخلها.

وتابع الناطق الاعلامي انه ومن خلال التحقيق معهما اعترفا بسلب مبلغ مالي من الصيدلية تحت التهديد وضبط بحوزتهما المبلغ المالي المسلوب، وسيتم توديعهما لمدعي عام محكمة امن الدولة.