مؤسسة الغذاء والدواء تضبط 683 علبة من العدسات اللاصقة المزورة

عمان 24 تشرين الثاني (بترا)- ضبطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، 683 علبة من العدسات اللاصقة الملونة المزورة في أحد المحلات بمنطقة جبل الحسين.

وقالت الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة تماضر معايعة: انه تم التحفظ على كامل الكمية وتوقيف المتورطين من قبل الاجهزة الأمنية تمهيدا لتحويلهم إلى النائب العام، كما سيتم اتلاف الكمية المضبوطة في الأماكن المخصصة، مشيرة إلى ان العدسات اللاصقة تخضع للرقابة من كوادر التفتيش العاملة على مدار الساعة في المؤسسة.

ودعت الؤسسة المواطنين إلى شراء هذه المنتجات من المصادر الموثوقة والأماكن المرخصة لبيعها، مبدية استعدادها لاستقبال الشكاوى والملاحظات من خلال قنوات الاتصال المختلفة، ومنصة بخدمتكم عبر تطبيق الواتساب 0795632000 وخط الشكاوى المجاني 117114.