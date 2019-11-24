مؤسسة الغذاء والدواء تضبط 683 علبة من العدسات اللاصقة المزورة

تفاقم الازمة الاسرائيلية.. غانتس يهاجم نتنياهو بضراوة ويتهمه بنشر الكراهية والعمل على اشعال "حرب أهلية"
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جرينتش+2 05:02
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