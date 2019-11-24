ضبط سائق تسبب بوفاة مواطن دهسا ولاذ بالفرار في الزرقاء



صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٠ ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة الزرقاء باسعاف احد المواطنين للمستشفى اثر تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة مجهولة لاذ سائقها بالفرار وما لبث ذلك الشخص ان فارق الحياة، وشكل فريق تحقيقي خاص من ادارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيق في القضية.

واضاف الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق ومن خلال ما تم جمعه من معلومات تمكن من تحديد المركبة والشخص الذي كان يقودها والذي ارتكب الحادث ولاذ بالفرار حيث القي القبض عليه وسيتم ايداعه للقضاء.

واهاب الناطق الاعلامي بالسائقين عدم الفرار من مكان الحادث في حال وقع معهم اي حادث مروري لا قدر الله والتزام القانون واعطاء الاولوية لاسعاف المصابين ان نتج عن الحادث اية اصابات، لان سرعة الابلاغ عن الحادث قد تنقذ روحاً من الوفاة.