“شباب العمل الإسلامي” يعتبرون منازلة لاعب أردني لآخر صهيوني تطبيعا مرفوضا

استنكر القطاع الشبابي في حزب جبهة العمل الإسلامي مشاركة اللاعب الأردني الشاب حمزة الرشيد في نزال مع لاعب من الكيان الصهيوني في نهائي بطولة العالم للجوجيتسو والتي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي، في ممارسة تكرس التطبيع مع العدو الصهيوني.

وأضاف القطاع الشبابي للحزب في تصريح صادر عنه اليوم: ” ندين استقبال الإمارات لوفد رياضي من الكيان الصهيوني، ونرى أن قبول الرشيد بملاقاة لاعب من الكيان الصهيوني والوقوف بجانبه على منصة التتويج لحظة عزف نشيد الإحتلال ورفع علمهم، يمثل استفزازا لمشاعر الشباب الأردني وعموم شعبنا المرابط ولمشاعر العرب والمسلمين الذين يرفضون كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني الذي يواصل اعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والوصاية الأردنية عليها”.