تفاقم الازمة الاسرائيلية.. غانتس يهاجم نتنياهو بضراوة ويتهمه بنشر الكراهية والعمل على اشعال “حرب أهلية”

هاجم رئيس تحالف “ازرق ابيض” بيني غانتس مساء امس السبت في خطابه نتنياهو، وقال في اول تصريح له بعد تقديم لائحة الاتهام ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي، ان نتنياهو “يهدد بإشعال حرب أهلية” وانه يدعو “لانتشار الكراهية” وطالب :”بإقامة حكومة وحد واسعة برئاستي، انا سأتولى رئاستها في أول عامين”.

وتابع غانتس :”انصتت وانا متألم وفخور بتصريحات المستشار القضائي للحكومة ابيحاي مندلبيت (الخميس الماضي) نتنياهو هو بطل إسرائيلي حقيقي ويجب شكره، لكن البطل الحقيقي لا يجعل المدنيين رهينة لمعركته القانونية. مواطنو إسرائيل ليسوا ملكا لاي زعيم. أي شخص يسخر من منافسيه السياسيين ولم يشفق عليهم في ساعاتهم الصعبة، هو آخر شخص يمكنه حشد الجمهور للتحريض ضد القضاة والمدعين”.

وأضاف رئيس “ازرق ابيض”: نتنياهو انتقل من استوديو لأستوديو سعيدا لما جرى مع ايهود أولمرت وحثه على الاستقالة. من قاد حملة التحريض صد رئيس الحكومة رابين، يجب ان يعرف ثمن الكلمات التي يمكن ان تتحول بيوم من الأيام الى رصاصات. الأيام الأخيرة لا تترك مجالا للشك-نتنياهو يتورط بإشعال حرب أهلية. انا أقف هنا وأقول، حان الوقت لمعالجة المجتمع الإسرائيلي من الكراهية”.

وطالب غانتس أعضاء الليكود الانضمام اليه لإقامة حكومة برئاسته :”زعماء الليكود، اطالبكم بالشراكة معنا. انتم شركاء للقيم الصهيونية للوحدة، الامن والاقتصاد القوي. هذا وقتكم بوضع تهديدات الماضي جانبا، ودفع المجتمع الإسرائيلي لعصر الشفاء”.

وتابع غانتس :”أنا سأخدم كرئيس للحكومة في اول عامين، وان تمت تبرئة نتنياهو، يمكنه العودة لتولي رئاسة الحكومة. هذا هو البديل الوحيد للانتخابات”.

هذا وقد توجه عضو الكنيست، جدعون سار (الليكود) صباح اليوم الاحد، بطلب الى رئيس مركز حزب الليكود، حاييم كاتس، للتحرك نحو اجراء انتخابات فورية تمهيدية في حزب الليكود. وطلب النائب ساعر عقد جلسة لمركز حزب الليكود في أقرب فرصة ممكنة، من أجل إجراء الانتخابات التمهيدية قبل انقضاء المهلة الممنوحة للكنيست وهي 21 يومًا لمحاولة تشكيل حكومة.

وفقا لأقوال النائب جدعون ساعر: “بوسع اجراء كهذا تجنيب البلاد الانزلاق الى انتخابات برلمانية ثالثة لا لزوم لها، والتي وصفها رئيس الوزراء نتنياهو قبل بضعة أيام فقط على أنها جنون المنظومة”. وأضاف ساعر: “بما أنه يمكن تشكيل حكومة في الكنيست الحالي، فإنه يتوجب الخروج من الأزمة السياسية التي تسود البلاد منذ سنة تقريبًا”.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرنوت” قد ذكرت مساء امس، أن هناك تحركات داخل حزب “الليكود”، لتنحية رئيسه الحالي بنيامين نتنياهو، وذلك بعد توجيه لائحة اتهام ضده.

وقالت الصحيفة العبرية إن ساعر، وهو المنافس الاول لنتنياهو، قد دعا إلى ضرورة إجراء انتخابات تمهيدية داخلية للحزب، في غضون إسبوعين، واختيار رئيس جديد له بدلًا من نتنياهو بعد توجيه لائحة اتهام ضد الأخير.

واعتبر ساعر، أن التصريحات التي أدلى بها نتنياهو، والتي اتهم فيها المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، بـ “محاولة انقلاب” ضده، وتشكيك (نتنياهو) في نزاهة الشرطة والتحقيقات، رداً على توجيه لائحة اتهام ضده “كلام غير مسؤول ويضر كثيرًا بالمجتمع الإسرائيلي ومنظومة الدولة”.

وشدد ساعر “على ضرورة إجراء انتخابات داخلية لليكود تمهيدًا لأي انتخابات عامة في إسرائيل”، مضيفا: “بإمكاني تشكيل حكومة وتوحيد الدولة والسياسة”.