بدء العمل اليوم بنظام التعديلات الضريبية على السيارات الكهربائية

تضمن عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم الأحد، النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2019.

وبموجب النظام المعدل، فقد أصبحت الضريبة الخاصة على السيارات المصممة لتعمل كليا على الكهرباء ولا تتجاوز 250 كيلو واط، 10%.

أما السيارات المصممة لتعمل كليا على الكهرباء والتي تزيد على 250 كيلو واط، فقد أصبحت ضريبتها الخاصة 15%، فيما تبلغ الضريبة الخاصة على السيارات المصممة للاستعمال خارج الطرق العامة أو المعدة إعدادا خاصا لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المقعدين أو المعدة لاستعمالها للإسعاف ونقل الموتى، فقد أصبحت ضريبتها 25%.