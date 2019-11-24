الجيش السوري يتابع انتصاراته على "جبهة النصرة" و"اجناد القوقاز" ويحرر بلدتي الزرزور وام الخلاخيل في ريف إدلب
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جرينتش+2 05:07
بحثا عن رفات الجاسوس كوهين في سوريا.. الموساد يتواصل مع ابن الرئيس الأسبق امين الحافظ المقيم في نيوزيلندا

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