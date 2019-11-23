لانه رجل قوي العزيمة ومؤهل لاتخاذ القرارات الصحيحة.. يلتسين اختار بوتين خلفاً له



موسكو: كشف الرئيس السابق لإدارة الكرملين فالنتين يوماشيف، عن سبب اختيار بوريس يلتسين، فلاديمير بوتين خلفاً له في عام 1999، لأنه رأى فيه الشخصية القادرة على مواصلة الإصلاحات الليبرالية في روسيا.

وقال يوماشيف: إنه “كان من المهم بالنسبة ليلتسين، أن يكون بوتين من جيل مختلف، ممن لم تتكون شخصيتهم القيادية في العهد السوفيتي”.

وأوضح أنه “كان يهم يلتسين في المقام الأول، شخصية وطباع خليفته، وقد رأى في بوتين رجلاً صلب االعزيمة، ويمكنه اتخاذ القرارات الصحيحة ومواصلة الإصلاحات الليبرالية.”

وأشار يوماشيف إلى أن يلتسين استقال قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، “حتى يتمكن بوتين من الحصول على بداية قوية في مقارعة بريماكوف ولوجكوف، وضمان فرصة أكبر للفوز في الانتخابات.

وكان فالنتين يوماشيف، شغل منصب رئيس إدارة الكرملين في الفترة من 11 مارس 1997 إلى 7 ديسمبر 1998.