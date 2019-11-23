حتى قادة حزب الليكود يأملون بأن يقدم ماندلبليت على منع نتنياهو من البقاء في الحكم

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ما يدور وراء الكواليس في حزب “الليكود”، لا يستبعد محاولة ازاحة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عن منصبه كرئيس للحزب. فبالرغم من الهدوء البادي للعيان في صفوف حزب الليكود، فإن ثمة قلقا تحت السطح يمكن الكشف عنه من خلال تصريحات مسؤولين في الحزب حين يقولون: سنفعل كل ما بوسعنا لتجنيب البلاد جولة انتخابات جديدة. هؤلاء المسؤولون سيرتاحون جدا لو ان المستشار القضائي للحكومة ماندلبليت، يعلن ان هناك إشكالية في تسليم نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك سيعني ان على حزب الليكود انتخاب بديل له ليتزعم الحزب.

كما يأمل عدد من مسؤولي حزب الليكود في أن ينضم حزب “يسرائيل بيتينو”، برئاسة أفيغدور ليبرمان، الى تحالف “ابيض أزرق” برئاسة بيني غانتز، خلال فترة الـ 21 يومًا لتشكيل حكومة اقلية تجنب البلاد التوجه لانتخابات ثالثة على ان يلتحق الليكود بهذه الحكومة في فترة قادمة.

لقد اطلق عدد من كبار الشخصيات في حزب الليكود في الأيام القليلة الماضية، تصريحات تدعم نتنياهو، لكن هناك العديد من كبار المسؤولين الآخرين الذين ظلوا صامتين في هذه الأثناء.

الى ذلك، ففي الأيام القريبة سيكون المستشار القضائي مطالبا باتخاذ قرار بشأن العديد من القضايا المهمة التي طرأت المترتبة على لوائح الاتهام ضد رئيس الوزراء.

أما فيما يتعلق باستمرار ولاية نتنياهو كرئيس للوزراء، فمن المعتقد أنه ونظرًا لوجود بند محدد في القانون الأساسي، سيحدد المستشار القضائي أنه حتى لو كانت هناك صعوبة، يمكن لرئيس الوزراء مواصلة مهام منصبه حتى بعد توجيه التهم اليه. ولذات الأسباب، ونظرًا لوجود بنود قانونية صريحة، فمن المعتقد أن يقرر المستشار القضائي أن على رئيس الوزراء يتخلى عن مناصبه الوزارية المختلفة.