بحجة الأعياد اليهودية.. الاحتلال يمنع الصلاة بالمسجد الإبراهيمي في الخليل

الخليل – خدمة قدس برس

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إغلاق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام الفلسطينيين، بحجة الأعياد اليهودية.

وتعمل قوات الاحتلال، بشكلٍ متواصل على إغلاق “الإبراهيمي” تحت ذرائع مختلفة منها الأعياد اليهودية.

ويمنع الاحتلال خلال هذه الفترة الفلسطينيين من الدخول لأداء الصلاة في المسجد الإبراهيمي، بينما يسمح للمستوطنين باستباحة المكان بشكل كامل.

وفي الوقت ذاته، يقوم المستوطنون عادة بنصب الخيام في الساحات الخارجية لـ “الإبراهيمي” في انتهاك واضح للمقدسات والمشاعر الإسلامية.

وفي بيان سابق، أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بأن قوات الاحتلال أغلقت المسجد الإبراهيمي، منذ بداية العام الحالي 7 أيام بشكل كامل، ومنعت رفع الأذان 443 وقتًا.

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500جندي إسرائيلي، وفي المسجد قبور وأضرحة للأنبياء إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف (عليهم السلام).