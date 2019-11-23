القبض على متهم بقتل احد الاشخاص في منزله بسحاب

القى الامن العام، اليوم السبت، القبض على متهم بقضية قتل في سحاب.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد صباح اليوم لمديرية شرطة شرق عمان حول وجود جثة لشخص داخل منزله في منطقة سحاب، حيث جرى التحرك للمكان، وبالكشف على الجثة تبين وجود شبهة جنائية في وفاته وبدأت التحقيقات.

واوضح ان التحقيقات في القضية قادت للاشتباه باحد الاشخاص والقي القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف انه نتيجة خلاف لحظي حصل بينه وبين المغدور، قام بضربه بواسطة اداة راضة وغادر المكان، مبينا انه سيتم احالة القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.

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