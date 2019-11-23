القائمة الكاملة باسماء المشمولين بالتشكيلات الإدارية الواسعة في وزارة التربية والتعليم

قرر وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي اجراء جملة من التشكيلات الإدارية في الوزارة شملت مديري تربية، ومديرين في عدد من المديريات بالمحافظات، فضلا عن تكليف موظفين بمهام جديدة، اعتبارا من امس الاول الخميس.

التشكيلات:

– السيد يونس فلاح صالح الشوابكه مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة ماديا.

– السيد مازن محمد حسن الهديرس مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء دير علا.

– السيد هارون محمد الأحمد الرحاحله مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة السلط.

– السيدة د. ختام عبدالكريم طه عبابنه مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد محافظة إربد.

التكليفات:

– السيد د. محمد صالح عبدالرحمن المحاميد مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان/محافظة العاصمة.

– السيد عاصم رسمي ابراهيم المومني مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان/محافظة العاصمة.

– السيدة مها صالح ابراهيم حداد مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة/محافظة العاصمة.

– السيدة د. فاديه عبدالرحمن محمد حاضري مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء سحاب محافظة العاصمة.

– السيد أمجد رضوان احمد النسور مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة محافظة العاصمة.

– السيدة أمال محمود فلاح ال عيون مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء ماركا/محافظة العاصمة.

– السيد فراس محمد سليمان المحادين مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء ناعور/محافظة العاصمة.

– السيدة خوله مفضي عوده البداينه مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير/محافظة العاصمة.

– السيد محمود ذوالنون عبدالكريم عبدالقادر عصفور مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء الموقر.

– السيدة سحر احمد حسين الوريكات مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء الموقر.

– السيد نهار ذياب صبح القضاه مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء الجيزة.

– السيدة لنا سعود عبدالكريم البخيت مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء الجيزة،

– السيد أحمد محمد عوض بني أحمد مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى.

– السيد محمود محمد عليان الجدايه مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولي

– السيد د. اجمل فهد نهار الطويقات مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة.

– السيد د. أحمد طلب فنيخر الشرفات مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة.

– السيد د. جهاد حاکم خليل العايدي مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط.

– السيد جهاد محمد بخيت خلیفات مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية.

– السيد خالد أحمد علي الرحاحله مديرا للشؤون التعليمية والفني مديرية التربية والتعليم للواء دير علا.

– السيد عادل خليل ابراهيم النعيم مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا.

– السيدة نادية لطفي حسن عربيات مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا.

– السيد د. محمد احمد محمود العكام مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد محافظة إربد.

– السيد احمد فايز محمد عبدالرحمن مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي محافظة إربد

– السيد د. محمد حسن يحيي غزلان مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية محافظة إربد.

– السيد د. زهير علي عبدالغني الرباعي مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية محافظة إربد.

– السيد محمد عبدالله علي مومني مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء الكورة.

– السيد د. فيصل احمد صايل هواري مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة.

– السيد حمزه عبدالكريم عبدالجليل نجادات مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة.

– السيدة د. فاطمه ضيف الله علي طلافه مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية.

– السيد د. شريف عبدالله فلاح عماوي مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا.

– السيد ماهر احمد صالح الجيزاوي مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا.

– السيد د. سالم محمود احمد بني عطا مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون.

– السيد عبدالله نهار خليف الصبيحات مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق.

– السيد د. عبدالسلام عوده فارس زبيد مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية.

– السيدة د. فصل سالم احمد العيسى مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية.

– السيدة انتصار حامد عبدون الحمايده مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك.

– السيدة مي احمد حشمان الرهايفه مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة القصر.

– السيد د. عبدالحي س لام عبد المهدي القراله مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة القصر.

– السيد معن عبدالله اشتبان الذنيبات مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم اللواء المزار الجنوبي.

– السيد عوده محمد عبدالله الضرابعه مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي.

– السيد د. باسم عبدالرحمن محمد القراله مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية.

– السيدة د. نعمات عوض محمد الطراونه مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية.

– السيد جهاد فالح صالح البدارين مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة.

– السيدة د. فدوي خليل حمد الفطاطشه مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة.

– السيد سالم عبدالرحيم سلامه الرفوع مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء بصيراء.

– السيد نبيل علي عبد المهدي الحناقطه مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء بصيرا.

– السيد عماد عبدالرحمن ابراهيم السفاسفه مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان.

– السيد ياسين ياسين محمد الشقيرات مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الجنوبية.

– السيد علي سالم ضيف الله النعيمات مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء البتراء.

– السيد حمد ثاني سلامة الحجايا مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء الشوبك.

– السيدة د. سحر ذياب سلمان غنيم مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة.