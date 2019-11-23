الفنانة الفلسطينية سيدر زيتون تهدي لبنان اغنية جميلة في عيد استقلاله/ فيديو

بيروت – خاص

عايدت فلسطين شقيقتها لبنان بأغنية جديدة مصورة تطلقها الفنانة الفلسطينية سيدر زيتون بمناسبة عيد استقلاله

وتشتمل هذه الأغنية على الكلمة البليغة، والصور الشعرية الرائعة للشاعر نزار فرنسيس، والنغم الرهيف واللحن الشجي للفنان رامي زيتون، والصوت الرخيم للفنانة سيدر زيتون، وأنتجها تلفزيون فلسطين على يد المخرجة اللبنانية هيفا الفقيه ، وتم تسجيلها وتوزيعها في ستوديو طوني سابا، في بيروت.

كما تم تصوير الكليب في عدد من معالم لبنان الرائعة، وتظهر فيه شموخ الجبال، وعمق الوديان، واتساع السهول والبقاع، ورونق البحر والنهر وخلود الأرز.

وصرحت النجمة سيدر زيتون بأن أغنيتها الجديدة “لبنان الغالي” أطلقتها تعبيرا عن مدى حبها للبنان الشقيق ودعمًا لشعبه العظيم الذي سطر أسمى معاني التضحيات والنضال لينال استقلاله، وتخطى كل المشاكل والفتن لينشر المحبة والسلام والوحدة الوطنية وتجسيد أبهى مظاهر الدولة العصرية الحديثة التي احتضنت الفن وخرَّجت الأجيال عبر عقود من الزمن .

وتهدي هذا الكليب إلى لبنان بمناسبة عيد الاستقلال، وتهتف أن العيد سيشكّل منعطفًا إيجابيًا نحو استقرار هذا البلد الحبيب وهدوئه وانتعاشه وازدهاره، فيستعيد أمجاده التي عرفها عبر تاريخه

وأشارت سيدر إلى أن لبنان هو أول من احتضن اللاجئين الفلسطينيين عام 1948 بعد تهجيرهم القسري من قبل عصابات الاحتلال وارتكاب المجازر بحق القرى والمدن الفلسطينية والتي لازالت محتلة حتى يومنا .

وتقول سيدر انها تكن احتراما كبيرًا للشعب اللبناني، خصوصا وأن بداياتها الفنية وأغنياتها كان تسجيلها وتلحينها وتصويرها قد تم في لبنان، إضافة إلى لمسات كبار الملحنين اللبنانيين الذين كان لهم الفضل في ظهورها وانتشارها عربيًا.