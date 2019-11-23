العضايلة يفتتح قاعة التحرير الاجنبي في “بترا” بدعم من شركة البوتاس



عمان 23 تشرين الثاني (بترا) – افتتح وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة قاعة التحرير الاجنبي في وكالة الانباء الاردنية (بترا).

وجهزت شركة البوتاس العربية قاعة التحرير الاجنبي، حيث شملت أعمال التجهيز إعادة تهيئة وتأهيل القاعة، وتزويدها بالأثاث المكتبي والأجهزة اللازمة.

وعبر العضايلة خلال حفل الافتتاح الذي حضره، رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة عن تقديره للشركة بتقديم التجهيزات اللازمة لـ (بترا)، موضحا ان هذا الدعم من قبل البوتاس يجسد التكاملية والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وهو نموذج للتعاون المثمر بين المؤسسات الوطنية في خدمة الوطن في مختلف المجالات.

من جانبه، اعرب الصرايرة عن اعتزازه بالتعاون مع وكالة الانباء الاردنية كمؤسسة وطنية عريقة، مشيدا بالدور الرئيس والريادي الذي تقوم به الوكالة في التغطية الاخبارية ونقل صورة الاردن المشرقة وطرح قضاياه ومعالجتها وتناولها بكل مصداقية وشفافية وحيادية.

بدوره، ثمن مدير عام الوكالة الزميل فايق حجازين التعاون المتميز الذي قدمته شركة البوتاس العربية للوكالة، مشددا على دور الشركة كمؤسسة وطنية تسهم بتطور تنمية الاقتصاد الوطني.

واوضح ان دعم شركة البوتاس للوكالة يؤكد اهمية التعاون المثمر بين المؤسسات الوطنية وصولا الى التنمية الوطنية الشاملة وتحقيقا للرؤى الملكية، لافتا الى ان الدعم الذي تقدمه البوتاس اليوم للمؤسسات الوطنية وتبنيها للمشروعات والمبادرات سيسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة .

واوضح حجازين ان الوكالة تعمل على مواكبة كل جديد لتضعه بين يدي صحافييها ومراسليها لتغطية الانشطة والاحداث الداخلية اولا بأول وبأقصى سرعة ممكنة، وتقديم رسالة الدولة والراي العام بكل شفافية وحيادية.