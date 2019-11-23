اجواء باردة لثلاثة أيام ولكنها جافة بلا امطار

تسجل درجات الحرارة اليوم أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتسود أجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، وتكون الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء غدا الاحد باردة نسبياً في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وتستمر الأجواء يوم الاثنين باردة نسبياً في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان اليوم من 17 الى 6 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية من 18 الى 6، وفي المناطق الجنوبية من 17 الى 7، وفي خليج العقبة من 28 الى 15 درجة مئوية.

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