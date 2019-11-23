إصابة 11 شخصا اثر حادثي تدهور وتصادم بمنطقتي اربد والبحر الميت

أصيب خمسة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، اثر حادث تدهور مركبة اليوم السبت، بمنطقة البحر الميت في محافظة البلقاء، وفق الدفاع المدني.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، إن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي، واصفة حالتهم العامة بالمتوسطة.

كما أصيب ستة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، اثر حادث تصادم وقع اليوم ايضا، بين مركبتين بمنطقة حنينا في محافظة اربد، وفق الدفاع المدني.

وأفادت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، أن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق اربد، قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، واصفة حالتهم العامة بالمتوسطة.