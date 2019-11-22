ضبط شخصين اطلقا النار على مركبة تابعة للجمارك واصابا جمركيين

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين اطلقا النار باتجاه مركبة تابعة للجمارك الاردنية، مما أدى الى اصابة أثنين من مرتبات الجمارك.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام: إن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة الكرك بتاريخ 30 تشرين الأول الماضي، بتعرض مركبة تابعة للجمارك الاردنية لإطلاق عيارات نارية من قبل مجهولين واصيب على اثرها اثنان من ركاب المركبة من مرتبات الجمارك الاردنية واسعفا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وكانت حالتهما متوسطة وشكل على الفور فريق تحقيق خاص من قيادة اقليم الجنوب ومديرية الشرطة والبحث الجنائي والامن الوقائي للتحقيق في القضية وتحديد هوية المتورطين والقاء القبض عليهم .

واضاف ان فريق التحقيق ومنذ اللحظة الاولى لتلقي البلاغ باشر بجمع المعلومات حيث قادتهم للاشتباه بشخصين من ذوي الاسبقيات وبحق كل منهما طلبان امنيان حيث قاما نتيجة لمتابعتهما بتسليم انفسهما ، وبالتحقيق معهما اعترفا بمتابعة المركبة التابعة للجمارك الاردنية وعند وصولهما لإحدى المناطق التابعة لمحافظة الكرك قام احدهما بإطلاق عيارات نارية باتجاهها بسبب قيام الجمارك بضبط مركبة محملة بالمهربات تعود لاحدهما ولاذا بالفرار ، وبدلالتهما جرى ضبط سلاح ناري اوتوماتيكي.

وتابع انه جرى توديع الشخصين لمدعي عام محكمة امن الدولة والذي قرر توقيفهما اسبوعين في احد مراكز الاصلاح والتأهيل عن تهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر والاخلال بالنظام العام والقاء الرعب بين الناس وترويعهم بالاشتراك