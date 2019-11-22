تفاقم الازمة الاسرائيلية.. غانتس يهاجم نتنياهو بضراوة ويتهمه بنشر الكراهية والعمل على اشعال "حرب أهلية"
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جرينتش+2 05:07
رئيس لجنة التحقيق حول عزل ترامب يعلن ان التّهم المنسوبة له “أخطر بكثير” مما ارتكبه الرئيس المعزول نيكسون

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