تحت شعار “المجد للمقاومة”.. مدارس ومعاهد تونس تعلّق دروسها تضامناً مع فلسطين/ فيديو

الميادين نت

تحت شعار “المجد للمقاومة”، علّقت المدارس والمعاهد التونسية دروسها اليوم الجمعة لمدّة 20 دقيقة تضامناً مع فلسطين المحتلة.

وقد تم رفع العلم الفلسطيني إلى جانب العلم التونسي في جميع المدارس والمعاهد التونسية خلال الطبور الصباحي، وبتنسيق مع وزارة التعليم، وذلك تضامناً مع شعب #فلسطين #تونس #فلسطين

ولبّت المدارس والمعاهد في كافّة المناطق التونسية دعوة الجامعة العامة للتعليم الثانوي، فعلّقت الدروس 20 دقيقة صباحاً بمشاركة وزارة التربية والسفارة الفلسطينية، بهدف التضامن مع الفلسطينيين الذين يتعرّضون للإعتداءات الإسرائيلية في غزة من جهة، ولتعميق الوعي في صفوف الناشئين بعدالة القضية الفلسطينية من جهة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أكّد مراراً أنّ بلاده ستبقى مناصرةً لكل القضايا العادلة وأوّلها القضيّة الفلسطينية، مؤكّداً ضرورة وضع حد لهذه للمظلمة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وتتواصل لأكثر من قرن.

وكانت فلسطين المحتلة محوراً أساسياً في حملة سعيّد الانتخابية الذي شدد سابقاً على أن تونس في حالة حرب مع “إسرائيل”.