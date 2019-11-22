تفاقم الازمة الاسرائيلية.. غانتس يهاجم نتنياهو بضراوة ويتهمه بنشر الكراهية والعمل على اشعال "حرب أهلية"
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جرينتش+2 05:07
القبض على 9 اعضاء من “حزب التحرير الإسلامي” كانوا يخططون لاجراء انقلاب في روسيا !!

1 تعليق

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    عفيفة الغالي

    ان مايعرف عن حزب التحرير عالميا انه اولا لايتبنى العمل المادي ولا يدعو له، ثانيا انه يعمل بالصراع الفكري والكفاح السياسي فلماذا يفترى عليه هكذا؟اليس هو على حق! اليست الخلافة اليوم، وهي وعد ربنا وبشرى رسولنا، مخلصة البشرية من ضيم الراسمالية وشرورها؟؟

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