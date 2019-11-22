إصابة 12 شخصا بحادثي تصادم في محافظتي مأدبا والبلقاء

أصيب 5 أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة حادث تصادم وقع اليوم الجمعة، بين ثلاث مركبات بمنطقة حريثين في محافظة مأدبا، وفق الدفاع المدني.

وأفادت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني مأدبا قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى الأميرة سلمى، ووصفت حالتهم العامة متوسطة.

كما أصيب سبعة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة حادث تصادم وقع اليوم ايضا بين باص ومركبتين بالقرب من إشارة الترخيص في محافظة البلقاء، وفق الدفاع المدني.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، إن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وتم نقلهم إلى مستشفى السلط الحكومي، ووصفت حالتهم العامة متوسطة.