غضبة على عمرو واكد جراء المشاركة في فيلم مع ممثلة إسرائيلية



أثار إعلان الفنان المصري عمرو واكد مشاركته في الفيلم الأمريكي “المرأة الخارقة، Wonder Woman” إلى جانب الممثلة الإسرائيلية غال غادوت الكثير من الغضب على مواقع التواصل الإجتماعي. وانتقد رواد المواقع الاجتماعية عمرو واكد واتهموه بالتطبيع مع إسرائيل، خاصة وأن إعلان واكد يأتي وسط الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكتب عمر واكد المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بعد منعه من دخول مصر على صفحته في تويتر: “انتظروا ظهوري في فيلم المرأة الخارقة 1984 (الجزء الثاني) إخراج باتي جينكينز والمتوقع نزوله في يونيو 2020. يا رب يعجبكم الفيلم”.

وقد حاول عمرو واكد الدفاع عن مشاركته في الفيلم بتعريفه للتطبيع وقال “ما هو تعريف التطبيع؟ بالنسبة لي هو كالآتي: العمل في أي شيء يبجل الاحتلال أو في شيء من انتاج الاحتلال. المتاجرة معهم. تسهيل الاحتلال او التستر على جرائمه. والعمل على تقزيم وتسفيه القضية. كل ذلك ممكن ان يعد تطبيعا، اما التمثيل في عمل دولي متعدد الجنسيات في رأيي مش تطبيع خالص”.

الهجوم عليا ولو ارى وجاهة في مضمونه من ناحية، فاني أراه مصوبا في اتجاه خطأ.

وكتب المدون الفلسطيني ياسر على صفحته في تويتر “خليك #ضد_التطبيع يا عمرو، المبادئ لا تتجزأ وما تكون مع الصهاينة في عمل واحد، وتذكر دورك المشرف في فيلم “أصحاب ولا بيزنيس” وتوعيتك للناس بقضية فلسطين”.