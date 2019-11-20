ضمن مسلسل التهويد.. مخابرات الاحتلال تغلق عدة مؤسسات فلسطينية في القدس

القدس- معا – بقرار من “وزير الأمن الداخلي” في حكومة الاحتلال، أغلقت مخابرات الاحتلال مكتب مديرية التربية والتعليم في القدس القديمة لمدة 6 أشهر.

كما اغلقت مكتب فضائية فلسطين الكائن في حي الصوانة لمدة 6 اشهر . كذلك اغلقت المسجد الرصاصي وصادرت مفاتيحه .

وتمركزت قوات ومخابرات الاحتلال عند مدخل مكاتب فضائية فلسطين، ثم اقتحمتها وقامت بتفيش بعض المكاتب، وصادرت أحد الحواسيب، ثم علقت قرارا يقضي باغلاقها لمدة 6 أشهر وسلمت مراسلته كريستين ريناوي استدعاء للتحقيق.

وأوضح شهود عيان لوكالة معا أن قوات ومخابرات الاحتلال، اقتحمت صباح اليوم الأربعاء مبنى مديرية التربية والتعليم ومدرسة دار الأيتام في القدس القديمة، وأخلت المبنى بالكامل من الموظفين والطلبة، ثم شرعت بتفيتش الملفات والحواسيب في مقر المديرية، تزامنا مع انتشار في داخل المبنى وعلى بابه الرئيسي.

وأَضاف الشهود أن قوات الاحتلال علقت قرارا على بوابة مديرية التربية والتعليم يقضي باغلاقه لمدة 6 أشهر، كما صادرت بعض الملفات والأوراق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مقر المركز الصحي العربي في شارع السلطان سليمان بمدينة القدس، وصادرت بعض ملفاته وكاميرات المراقبة واعتقلت مديره أحمد سرور.

واعتقلت هذه القوات مدير التربية والتعليم في القدس الاستاذ سمير جبريل، ومدير مكتب الأرز المصور ايمن ابو رموز.

بدورها، استنكرت شركة الارز للإنتاج التلفزيوني هذا الإجراء، معتبرة انه لا يمسها فقط بل يمس الإعلام وحريته بما يخالف الأنظمة والمواثيق الدولية.