القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب مليون حبة كبتاجون من سوريا



عمان 20 تشرين الثاني(بترا) صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت أمس الثلاثاء، محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات، حيث تم إلقاء القبض على خمسة أشخاص حاولوا اجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، وضبط بحوزتهم مليون حبة كبتاجون، و(48) كف حشيش.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة لن تتردد باستخدام القوة مع أية محاولة لكل من تسول له نفسه اجتياز الحدود سواء بقصد التسلل أو التهريب. —

مشاركة 0 مشاركة مشاركة