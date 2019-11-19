تبادل القصف الصاروخي بين سوريا واسرائيل فجر اليوم الثلاثاء

أفاد مراسل “سبوتنيك” في سوريا، أن الدفاعات الجوية السورية قد تصدت، فجر اليوم الثلاثاء، لأهداف معادية جنوبي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا”: “إنه سمع دوي انفجارات بالقرب من مطار دمشق”.

وأكد مراسل “سبوتنيك” أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ، يرجح أنها إسرائيلية في محيط مطار دمشق الدولي.

ونقل مراسل “سبوتنيك” عن مصدر ميداني، قوله إن عددا من الصواريخ أطلقت من اتجاه المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل، وحاولت استهداف مواقع عسكرية سورية بريف دمشق الجنوبي وتعاملت معها الدفاعات الجوية وأسقطت معظمها.

وقال مصدر أمني أيضا لمراسل “سبوتنيك”: إن “طائرات حربية إسرائيلية حاولت استهداف أحد المواقع العسكرية جنوبي البلاد عبر دفقة من الصواريخ جو أرض”.

وأضاف المصدر: “تعاملت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري مع هذه الصواريخ وأسقطت معظمها بريف دمشق الجنوبي المتاخم للقنيطرة”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن صافرات إنذار تحذر من صواريخ قادمة انطلقت اليوم في منطقة هضبة الجولان المحتلة، وفقا لـ”رويترز”.

فقد افاد الناطق العسكري الإسرائيلي فجر اليوم بأن منظومة الدفاع الجوي “القبة الحديدية” اعترض في تمام الساعة الخامسة الا ثماني دقائق أربعة صواريخ كانت تحلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية قادمة من الجانب السوري.

وزعم الناطق العسكري ان الصواريخ الأربعة اسقطت فوق الأراضي السورية قبل دخول الأجواء الإسرائيلية.

وجاء ان صافرات الإنذار قد دوت في العديد من البلدات في شمالي هضبة الجولان ثم سمعت أصوات انفجارات بعد ذلك بنحو 30 ثانية مما يعتبره شهود عيان انفجارا ناجما عن اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية للصواريخ الأربعة.

من جانب آخر، تحدثت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا” قبل ذلك في ذات الوقت عن تعرض عدة مواقع قريبة من مطار دمشق الدولي لقصف جوي مجهول المصدر.

ويرى المراقبون علاقة بين ما أعلنته وكالة الانباء السورية والصواريخ الأربعة التي تم اعتراضها على الجبهة الشمالية لإسرائيل.

ونقلت مصادر إعلامية سورية عن مصدر ميداني، أن “الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ يرجح أنها إسرائيلية في محيط مطار دمشق الدولي”، وأن “عددا من الصواريخ أطلقت من اتجاه المثلث السوري اللبناني مع الجولان، وحاولت استهداف مواقع عسكرية سورية بريف دمشق الجنوبي وتعاملت معها الدفاعات الجوية وأسقطت معظمها”.

وقال مصدر أمني آخر، إن “طائرات حربية إسرائيلية حاولت استهداف أحد المواقع العسكرية جنوب البلاد عبر دفقة من الصواريخ جو أرض، تعاملت الدفاعات الجوية السورية مع هذه الصواريخ وأسقطت معظمها بريف دمشق الجنوبي المتاخم للقنيطرة”.