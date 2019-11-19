الإعلام العبري يكشف عن صاروخ بقوة تدميرية عالية اطلقته سرايا القدس في الاشتباك الاخير

الناصرة – خدمة قدس برس

كشفت الإذاعة العبرية الرسمية، اليوم، النقاب عن أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تملك صاروخا ضخما يحمل مئات الكيلوغرامات من المتفجرات، واصفة إياه بـ”التهديد الجديد”.

وقالت: إن “هذا الصاروخ أطلق ليلة الأربعاء (خلال فترة العدوان)، من قطاع غزة وسقط في منطقة مجلس أشكول الاستيطاني، وأحدث حفرة كبيرة بمساحة 18 مترا، وأدى إلى تدمير دفيئة زراعية بشكل كامل”، كما زعمت.

وأشارت إلى أن الصاروخ أثار مخاوف المستوطنين، ونقلت عن أحدهم، أنه “لأول مرة يرى مثل هذا الشيء في حياته”.

وكانت سرايا القدس -الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي- كشفت عن إدخال صاروخ جديد إلى الخدمة العسكرية، أطلقت عليه اسم “براق-120”.

وقالت السرايا في بيان للناطق باسمها أبو حمزة، إنها استخدمت هذا الصاروخ للمرة الأولى خلال المعركة الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أنه جرى إطلاق هذا الصاروخ على مدينة الخضيرة، مما ألحق أضرارا فادحة بالممتلكات الإسرائيلية.

وأكدت سرايا القدس التي نشرت ثلاثة مقاطع فيديو في موقعها الإلكتروني لتجهيز صاروخ “براق-120” وإطلاقه، أنه من صناعة فلسطينية خالصة، وأنه تم تطويره مما أكسبه قوة تدميرية أعلى ودقة أكبر.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية -بينها القناة الثالثة عشرة- قد أكدت أن حركة الجهاد الإسلامي أطلقت خلال المواجهة الأخيرة صاروخا يحمل رأسا حربيا يزن 300 كلغ، سقط وانفجر في منطقة غير مأهولة في غلاف غزة، وخلف حفرة قطرها 16 مترا وعمقها متران.

وقالت تلك الوسائل إن كمية المتفجرات في الصاروخ فاجأت الإسرائيليين.

وخلال العدوان الأخير، الذي اندلع عقب اغتيال الاحتلال الإسرائيلي القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا في قطاع غزة، أطلقت السرايا مئات الصواريخ وصل بعضها مناطق بعيدة تقع شمال “تل أبيب”.